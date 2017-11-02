Москва и Тегеран подписали меморандум по поставкам газа из Ирана в Индию

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Россия и Иран подписали меморандум о поддержке проекта поставок газа из Ирана в Индию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Меморандум, который был вчера подписан, направлен в первую очередь на сотрудничество по реализации проектов, связанных с добычей газа на территории Ирана и поставок этого ресурса в Индию через исключительную экономическую зону Пакистана по дну Персидского залива. Это крупный инфраструктурный проект, который в настоящее время прорабатывается активно, заключаются меморандумы двусторонние, и думаю, что он вполне реален для того, чтобы в ближайшее время вошел в практическую плоскость", - сказал Новак.

Вчера Новак говорил, что "Газпром" планирует добывать газ в Иране и построить газопровод в Индию протяженностью 1,2 тысячи километров с отводом. Конкретные месторождения в Иране будут определены в рамках проработки технико-экономического обоснования проекта.