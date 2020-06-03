Москва и Эр-Рияд согласовали продление майской квоты сокращения добычи

Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

"Условились, что нужно продлить как минимум на месяц. Дальше будем смотреть по ситуации", - сказал он.

Официально эту информацию в министерствах энергетики стран не комментируют. Собеседник агентства также добавил, что министры энергетики России и Саудовской Аравии находятся в постоянном контакте и "во взаимопонимании". В то же время, сказал источник агентства, их не устроили данные по исполнению обязательств рядом других стран в мае, которые были подведены вчера.

"Пока проблема соблюдения квот не решится, встреча не будет назначена", - сообщил источник. Другой источник подтвердил, что в графике на 4 июня стоит только техническая встреча, на которой представители министерств обсудят "влияние пандемии коронавируса на рынок нефти, подведут прогнозы на предстоящие месяцы".

Министерская встреча ОПЕК+ изначально планировалась на 9-10 июня 2020 года. На ней, как сообщалось ранее, должен был обсуждаться вопрос о дальнейших действиях на рынке нефти. Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/ с) только в течение мая - июня. С июля ограничения планировалось смягчить и сокращать уже 7,7 млн б/с.

Однако в мае Саудовская Аравия предложила сохранить максимальную квоту и после июня. Обсуждалось несколько вариантов, в том числе продление до конца года и на период до трех месяцев. При этом встречу предлагалось перенести на более раннюю дату - 4 июня, это позволило бы сформировать графики поставок и цены на июль