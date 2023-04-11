Мощности терминала СПГ в Роттердаме могут расширить до 20 млрд куб. м в год

Мощности терминала СПГ в Роттердаме могут расширить до 20 млрд куб. м в год

Мощности терминала по приему сжиженного природного газа в Роттердаме Gate LNG могут быть расширены с 16 до 20 млрд кубометров в год.

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Мощности терминала по приему сжиженного природного газа в Роттердаме Gate LNG могут быть расширены с 16 до 20 млрд кубометров в год. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил бункеровочный оператор Vopak, который является участником проекта. Недавно завершилась процедура изучения спроса (Open Season) на мощности дополнительного, четвертого резервуара в составе терминала. Окончательное инвестиционное решение по этому проекту планируется принять к сентябрю текущего года. Vopak также сообщил, что намерен купить у национального трубопроводного оператора Gasunie 50% недавно открытого в Эмсхавене плавучего терминала EemsEnergyTerminal BV. Сделку планируется завершить не позднее 1 октября 2023 года. Этот объект работает с 15 сентября 2022 года и имеет мощность регазификации 8 млрд кубометров в год. Партнеры будут изучать возможность дальнейшего увеличения пропускной способности. Из-за задержки с вводом проекта нового плавучего СПГ-терминала в Гонконге и снижением его коммерческой привлекательности Vopak решил отказаться от покупки 49,99-процентной доли в нем у компании MOL. Тем не менее Vopak отмечает, что по-прежнему будет участвовать в процессе ввода терминала в эксплуатацию и будет продолжать оказывать поддержку в его работе по мере необходимости. Подпишитесь на наш Telegram канал