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Мощности терминала СПГ в Роттердаме могут расширить до 20 млрд куб. м в год

Мощности терминала СПГ в Роттердаме могут расширить до 20 млрд куб. м в год Мощности терминала по приему сжиженного природного газа в Роттердаме Gate LNG могут быть расширены с 16 до 20 млрд кубометров в год.
Энергетика
11 апреля 2023 г. 13:11
Мощности терминала СПГ в Роттердаме могут расширить до 20 млрд куб. м в год

Мощности терминала по приему сжиженного природного газа в Роттердаме Gate LNG могут быть расширены с 16 до 20 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил бункеровочный оператор Vopak, который является участником проекта.

Недавно завершилась процедура изучения спроса (Open Season) на мощности дополнительного, четвертого резервуара в составе терминала. Окончательное инвестиционное решение по этому проекту планируется принять к сентябрю текущего года.

Vopak также сообщил, что намерен купить у национального трубопроводного оператора Gasunie 50% недавно открытого в Эмсхавене плавучего терминала EemsEnergyTerminal BV. Сделку планируется завершить не позднее 1 октября 2023 года. Этот объект работает с 15 сентября 2022 года и имеет мощность регазификации 8 млрд кубометров в год. Партнеры будут изучать возможность дальнейшего увеличения пропускной способности.

Из-за задержки с вводом проекта нового плавучего СПГ-терминала в Гонконге и снижением его коммерческой привлекательности Vopak решил отказаться от покупки 49,99-процентной доли в нем у компании MOL. Тем не менее Vopak отмечает, что по-прежнему будет участвовать в процессе ввода терминала в эксплуатацию и будет продолжать оказывать поддержку в его работе по мере необходимости.

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Версия на английском языке LNG terminal capacity in Rotterdam can be expanded to 20B cbm per year

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