Мощности хранения нефти и нефтепродуктов НПЗ STAR будут доведены до 2,5 млн кубометров

Работы по увеличению мощностей хранения нефти и нефтепродуктов на НПЗ STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Измире (Турция) будут завершены к концу 2020 года.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор STAR Refinery Масут Илтер сказал журналистам в Баку.

Он напомнил, что в настоящее время мощности хранения нефти и нефтепродуктов на заводе STAR составляют 1,6 млн кубометров.

"Объем планируется увеличить до 2,5 млн кубометров. Часть работ будет завершена в июле этого года. Полностью работы будут завершены к концу 2020 года", - добавил он.