Мощность НПЗ STAR превысила 13 млн тонн

Работы по ремонту и модернизации НПЗ STAR в 2024 году были очень успешными, в результате этих операций мощность завода по переработке нефти превышает 13 млн тонн в год.

Работы по ремонту и модернизации НПЗ STAR в 2024 году были проведены успешными, в результате этих операций мощность завода по переработке нефти превышает 13 млн тонн в год.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"НПЗ STAR является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Турции. Он покрывает 18% потребностей Турции в нефтепродуктах. Работы по ремонту и модернизации НПЗ STAR продолжались два месяца, в рамках этих работ была произведена замена одной установки DCU, на эти цели было направлено $56 млн", - сказал Ибадов.