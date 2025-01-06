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Мощность НПЗ STAR превысила 13 млн тонн

Мощность НПЗ STAR превысила 13 млн тонн Работы по ремонту и модернизации НПЗ STAR в 2024 году были очень успешными, в результате этих операций мощность завода по переработке нефти превышает 13 млн тонн в год.
Энергетика
6 января 2025 г. 11:09
Мощность НПЗ STAR превысила 13 млн тонн

Работы по ремонту и модернизации НПЗ STAR в 2024 году были проведены успешными, в результате этих операций мощность завода по переработке нефти превышает 13 млн тонн в год.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"НПЗ STAR является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Турции. Он покрывает 18% потребностей Турции в нефтепродуктах. Работы по ремонту и модернизации НПЗ STAR продолжались два месяца, в рамках этих работ была произведена замена одной установки DCU, на эти цели было направлено $56 млн", - сказал Ибадов.

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Версия на азербайджанском языке Təmir işlərindən sonra STAR NEZ-in gücü açıqlanıb
Версия на английском языке STAR refinery's capacity exceeds 13 million tons

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