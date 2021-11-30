Morgan Stanley снизил прогноз цены на Brent из-за коронавирусных рисков

Morgan Stanley снизил прогнозную цену на нефть марки Brent на I квартал 2022 года до 82,50 доллара США за баррель с предыдущих 95 долларов США за баррель.

Morgan Stanley снизил прогнозную цену на нефть марки Brent на I квартал 2022 года до 82,50 доллара США за баррель с предыдущих 95 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, давление на рынок окажут опасения, что штамм Omicron может стать серьезным препятствием для спроса на нефть.

Рынок, похоже, взвешивает возможность того, что новый штамм может стать причиной новых карантинных ограничений и сократить спрос на нефть. При этом ожидается переизбыток предложения, вызванный запланированным выпуском сырья из Стратегического нефтяного резерва на фоне ежемесячного увеличения добычи группой ОПЕК+, говорится в сообщении банка.

Между тем, 29 ноября нефть подскочила почти на 5% — до 76 долларов США, поскольку некоторые инвесторы сочли более чем 10-процентное падение цен на нефть в конце прошлой недели чрезмерным.

В начале следующего года может наблюдаться избыток предложения. Однако к концу 2022 году запасы нефти, вероятно, начнут сокращаться даже по сравнению с и без того низкими уровнями.

ОПЕК+ не может каждый месяц увеличить предложение на 400 тыс. баррелей в сутки, поскольку у группы нет ни технических возможностей для этого, ни стимула для увеличения переизбытка предложения, говорится в отчете банка. Поэтому в 2022 году недопоставки нефти на рынок, как ожидается, увеличатся в сравнении с прогнозом Международного энергетического агентства.

«Рост цен на Brent выше недавних максимумов, вероятно, начнется с середины 2022 года и далее», — отметили в Morgan Stenley, повысив прогнозную цену по Brent на III квартал с 85 до 90 долларов США за баррель.

В 2023 году рынок может столкнуться со стабильно растущим дефицитом предложения.