Morgan Stanley понизил свой прогноз на нефть

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год на 7-7,5 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по их прогнозам нефть сорта Brent будет в среднем стоить в первом квартале 58 долларов за баррель против ранее предполагавшихся 65 долларов за баррель.

Оценка на второй квартал составляет 60 долларов за баррель, на третий квартал - 62,5 доллара за баррель и на четвертый квартал - 65 долларов за баррель. Эти прогнозы были понижены на 7,5 доллара.

Morgan Stanley ожидает, что средняя цена марки WTI в январе-марте будет находиться около отметки 49 долларов за баррель, что на 7 долларов хуже прежней оценки. Прогноз на апрель-июнь составляет 52 доллара за баррель, на июль-сентябрь - 55 долларов за баррель и на октябрь-декабрь - 58 долларов за баррель.

По мнению аналитиков банка, нефтяной рынок выглядит "в целом сбалансированным в 2019 году", что позволяет рассчитывать на некоторое восстановление котировок с текущих уровней.

В 2020 году эксперты прогнозируют среднюю цену Brent в районе 65 долларов за баррель и WTI - 58 долларов за баррель.