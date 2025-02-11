Morgan Stanley понизил прогноз цены на Brent в I квартале

Аналитики Morgan Stanley понизили прогноз цены на нефть сорта Brent в первом квартале на $2,5 - до $75 за баррель.

Аналитики Morgan Stanley понизили прогноз цены на нефть сорта Brent в первом квартале на $2,5 - до $75 за баррель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Аналитики банка также отмечают, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа может ослабить спрос мировой экономики и привести его в большее соответствие с предложением во втором полугодии 2025 года. По их словам, введение пошлин и усиление торговой напряженности может нанести болезненный удар по нефтеемким сегментам.

Возросшая неопределенность в отношении перспектив спроса, вероятно, заставит ОПЕК+ отложить постепенное сворачивание ограничений на добычу нефти, которое организация планировала начать с 1 апреля. В Morgan не изменили предыдущие оценки спроса на нефть в этом году, но отметили вероятность того, что во втором полугодии ее предложение будет ниже, чем предполагалось ранее. Продление ограничений по добыче ОПЕК+ снизит прогноз банка по предложению на 400 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики также отмечают введение дополнительных санкций против нефтяной отрасли России и возвращение политики максимального давления по отношению к Ирану, призванной свести к нулю экспорт нефти из страны.

По оценкам Morgan, мировые запасы нефти за истекший период первого квартала выросли примерно на 600 тыс. баррелей в сутки, а модели банка предсказывают довольно значительный рост - на 1 млн баррелей в сутки - во втором квартале. Между тем, учитывая типичный скачок спроса между вторым и третьим кварталами, а также ожидаемое сокращение добычи, профицит предложения во втором полугодии может уступить место дефициту в 200 тыс. баррелей в сутки.