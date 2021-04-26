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Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов

Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по глобальному энергетическому сектору со "стабильного" на "позитивный".
Энергетика
26 апреля 2021 г. 18:01
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по глобальному энергетическому сектору со "стабильного" на "позитивный".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Moody's.

В заявлении агентства указывается, что изменение прогноза по глобальному энергетическому сектору связано с ростом спроса, а также ожиданием, что рост сырьевых цен поддержит отрасль в предстоящем 12-18-месячном периоде: "Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе цена 1 барреля нефти будет находиться в диапазоне 45-65 долларов США".

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Версия на английском языке Moody’s forecasts medium-term oil price at $45-65 a barrel 
Версия на азербайджанском языке Moody’s: Orta müddətdə neftin qiyməti 45-65 dollar aralığında olacaq

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