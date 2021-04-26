Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по глобальному энергетическому сектору со "стабильного" на "позитивный".

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по глобальному энергетическому сектору со "стабильного" на "позитивный".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Moody's.

В заявлении агентства указывается, что изменение прогноза по глобальному энергетическому сектору связано с ростом спроса, а также ожиданием, что рост сырьевых цен поддержит отрасль в предстоящем 12-18-месячном периоде: "Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе цена 1 барреля нефти будет находиться в диапазоне 45-65 долларов США".