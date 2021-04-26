Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по глобальному энергетическому сектору со "стабильного" на "позитивный".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Moody's.
В заявлении агентства указывается, что изменение прогноза по глобальному энергетическому сектору связано с ростом спроса, а также ожиданием, что рост сырьевых цен поддержит отрасль в предстоящем 12-18-месячном периоде: "Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе цена 1 барреля нефти будет находиться в диапазоне 45-65 долларов США".