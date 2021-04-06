Moody's улучшило прогноз по рейтингу ЗАО "Южный газовый коридор"

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз обеспеченного приоритетного необеспеченного рейтинга ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг в иностранной валюте на уровне Ba2.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз обеспеченного приоритетного необеспеченного рейтинга ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг в иностранной валюте на уровне Ba2.

Как передает Report со ссылкой на сообщении агентства, ЗАО получило гарантии по всей сумме задолженности в иностранной валюте. В результате Moody's считает рейтинг ЮГК, приравненным к долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

Отметим, что в начале марта другое международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЗАО "Южный газовый коридор" в иностранной валюте на уровне "BB+". Этот рейтинг отражает оценку ЮГК по еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов США, которые будут в обращении до 2026 года.

Рейтинг отражает безусловную и безотзывную гарантию о полном и своевременном погашении, предоставленную государством держателям облигаций. Рейтинг облигаций приравнен к долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

ЮГК - это компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году для консолидации, управления и финансирования государственных интересов в реализации проектов газоконденсатного месторождения "Шах Дениз-2", расширения Южно-Кавказского газопровода, Трансанатолийского газопровода ( TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).

Добываемый в рамках этого проекта природный газ, будет доставляться через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и по дну Адриатического моря до Италии по трубопроводам, которые простираются более чем на 3 500 километров.