О нас
Report Georgia
Аудио новости

Moody's улучшило прогноз по рейтингу ЗАО "Южный газовый коридор"

Moody's улучшило прогноз по рейтингу ЗАО "Южный газовый коридор" Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз обеспеченного приоритетного необеспеченного рейтинга ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг в иностранной валюте на уровне Ba2.
Энергетика
6 апреля 2021 г. 17:37
Moody's улучшило прогноз по рейтингу ЗАО Южный газовый коридор

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз обеспеченного приоритетного необеспеченного рейтинга ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг в иностранной валюте на уровне Ba2.

Как передает Report со ссылкой на сообщении агентства, ЗАО получило гарантии по всей сумме задолженности в иностранной валюте. В результате Moody's считает рейтинг ЮГК, приравненным к долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

Отметим, что в начале марта другое международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЗАО "Южный газовый коридор" в иностранной валюте на уровне "BB+". Этот рейтинг отражает оценку ЮГК по еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов США, которые будут в обращении до 2026 года.

Рейтинг отражает безусловную и безотзывную гарантию о полном и своевременном погашении, предоставленную государством держателям облигаций. Рейтинг облигаций приравнен к долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

ЮГК - это компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году для консолидации, управления и финансирования государственных интересов в реализации проектов газоконденсатного месторождения "Шах Дениз-2", расширения Южно-Кавказского газопровода, Трансанатолийского газопровода ( TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).

Добываемый в рамках этого проекта природный газ, будет доставляться через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Албанию и по дну Адриатического моря до Италии по трубопроводам, которые простираются более чем на 3 500 километров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi