Moody's: У SOCAR достаточно средств для покрытия ожидаемых долговых обязательств в 2024-25 годах

Прогнозируемая генерация денежных средств Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в размере около 2 млрд манатов в 2024-25 годах должны быть достаточными для покрытия ожидаемых долговых обязательств в размере 9,3 млрд манатов.

Прогнозируемая генерация денежных средств Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в размере около 2 млрд манатов в 2024-25 годах должны быть достаточными для покрытия ожидаемых долговых обязательств в размере 9,3 млрд манатов.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговом действии международного рейтингового агентства Moody's, согласно которому подтверждены рейтинги SOCAR с позитивным прогнозом.

"Кроме того, кредитное качество SOCAR отражает ее ключевую роль в нефтегазовом секторе Азербайджана и ее важность для национальной экономики; устойчивые объемы добычи углеводородов в 2021-23 годах, хотя в первой половине 2024 года наблюдалось некоторое снижение; тесные связи с правительством Азербайджана, которое накопило значительные резервы и должно быть в состоянии оказать финансовую поддержку компании в случае необходимости; и более дисциплинированное стратегическое и финансовое управление компанией, что недавно было продемонстрировано государством. Однако рейтинг компании также учитывает значительные торговые операции, которые снижают ее консолидированную маржу, увеличивают долговую нагрузку за счет использования краткосрочных займов и ограничивают предсказуемость финансовых результатов из-за присущей этим видам деятельности волатильности; аспекты корпоративного управления, включая сложную организационную структуру, ограниченную прозрачность и раскрытие информации, а также концентрированную собственность, что может привести к быстрым изменениям в ее стратегии и финансовом профиле; и высокую операционную концентрацию в Азербайджане", - отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков агентства, хотя финансовые показатели SOCAR ухудшились в 2023 году по сравнению с рекордно высоким уровнем 2022 года, поскольку средняя цена на нефть марки Brent снизилась до 83 долларов США за баррель с 101 доллара США за баррель за этот период, они все еще остаются устойчивыми.

Скорректированная Moody's маржа EBITDA компании составила 9,1% в 2023 году по сравнению с 11,8% в 2023 году, 8,7% в 2022 году и 6,2% в 2020 году. SOCAR также генерировал положительный свободный денежный поток (FCF) третий год подряд благодаря стабильному операционному денежному потоку, умеренным капитальным затратам и скромным выплатам акционерам.

"Мы ожидаем, что прибыльность и генерация денежных средств компании останутся относительно стабильными в 2024-25 годах. Рейтинговое действие также отражает сильные кредитные показатели SOCAR. Его валовый леверидж увеличился до 2,4x в 2023 году с 1,5x в 2022 году, но был значительно ниже 3,4x в 2021 году и среднего показателя 5,2x в 2018-20 годах, и, вероятно, останется на текущем уровне в течение следующих двух лет. Скорректированное Moody's соотношение EBIT/процентные расходы составило 2,9x в 2023 году по сравнению с 7,6x в 2022 году и средним показателем 2,3x в 2018-21 годах, и останется стабильным в 2024-25 годах. Наконец, соотношение RCF/чистый долг снизилось до 49% в 2023 году со 118% годом ранее, но было выше среднего показателя 31% в 2018-21 годах", - подчеркивает Moody's.