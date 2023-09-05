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Moody's считает денежные средства SOCAR достаточными для покрытия ее долга

Moody's считает денежные средства SOCAR достаточными для покрытия ее долга Задолженность Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), которую она планирует в 2023-2024 годах, составляет 11,2 млрд манатов.
Энергетика
5 сентября 2023 г. 16:53
Moody's считает денежные средства SOCAR достаточными для покрытия ее долга

Задолженность Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), которую она планирует в 2023-2024 годах, составляет 11,2 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

"Ликвидность компании улучшилась и остаток денежных средств в размере 12,5 млрд манатов на конец 2022 года, а также и прогнозируемая генерация денежных средств в размере около 4-5 млрд манатов в 2023-2024 годах будут достаточными для покрытия этого долга", - отмечает агентство.

Согласно отчету, кредитное плечо SOCAR сократилось до 1,5x в 2022 году с 3,4x в 2021 году и среднего значения 4,9x в 2017-2020 годах и, вероятно, останется примерно на этом уровне в течение следующих двух лет. Скорректированный Moody's показатель EBIT/процентные расходы увеличился до 7,6x в 2022 году с 3,7x в 2021 году, 0,8x в 2020 году и примерно 3,0x в 2017-2019 годах. Moody's ожидает, что процентное покрытие останется стабильным на уровне 5,0x-6,0x в 2023-2024 годах.

"Кредитное качество SOCAR отражает ее ключевую роль в нефтегазовом секторе Азербайджана и ее важность для национальной экономики; устойчивые объемы добычи углеводородов; и тесные связи с правительством Азербайджана, которое накопило значительные резервы и должно быть в состоянии оказать финансовую поддержку компании в случае необходимости", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке Moody's considers SOCAR cash sufficient to cover its debt

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