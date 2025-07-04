Moody’s присвоило инвестиционный рейтинг ЗАО “Южный газовый коридор”

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг в иностранной валюте ЗАО “Южный газовый коридор" с уровня Ba1 до Baa3, присвоив компании инвестиционный уровень, прогноз по рейтингу подтвержден как "позитивный".

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг в иностранной валюте ЗАО “Южный газовый коридор" с уровня Ba1 до Baa3, присвоив компании инвестиционный уровень, прогноз по рейтингу подтвержден как "позитивный".

Как сообщает Report, об этом говорится в новом рейтинговом заявлении агентства по Азербайджану.

Агентство отмечает, что решение о повышении отражает усиление финансовой устойчивости компании, а также высокий уровень государственной поддержки и стратегическую значимость проекта для обеспечения региональной энергетической безопасности.

Рейтинг ЗАО “Южный газовый коридор" повышен одновременно с суверенным кредитным рейтингом Азербайджана с Ba1 до Baa3. Moody’s впервые присвоило стране инвестиционный рейтинг. Прогноз по рейтингу также подтвержден как "позитивный".

ЗАО “Южный газовый коридор" - компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году. 49%-ов участия в компании принадлежит Министерству экономики, а 51% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Компания создана для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширении Южно-Кавказского газопровода, реализации проектов TANAP и TAP.