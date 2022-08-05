Moody's повысило необеспеченный рейтинг ЗАО «Южный газовый коридор»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило приоритетный необеспеченный рейтинг ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) в иностранной валюте до «Ba1» с «Ba2» и изменило прогноз с позитивного на стабильный.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило приоритетный необеспеченный рейтинг ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) в иностранной валюте до «Ba1» с «Ba2» и изменило прогноз с позитивного на стабильный. Как передаёт “Report”, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

ЗАО "Южный газовый коридор" создано для эффективного управления компонентами проекта Южный газовый коридор (ЮГК). Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства - 51%.

Основными компонентами проекта ЮГК являются: проект разработки «Шахдениз-2», расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет 38 млрд долларов США

Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.