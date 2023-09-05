Moody's повысило базовую кредитную оценку SOCAR

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило базовую кредитную оценку (BCA) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) с ba3 до ba2.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило базовую кредитную оценку (BCA) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) с ba3 до ba2.

Как передает Report со ссылкой на Moody's, одновременно агентство подтвердило корпоративный семейный рейтинг SOCAR (CFR) на уровне Ba1. Прогноз по рейтингам стабильный.

"Сегодняшнее рейтинговое действие, включая повышение BCA, отражает улучшение финансовых показателей и кредитных показателей SOCAR на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и газа, стратегическое значение компании для правительства Азербайджана, а также недавний опыт в принятии стратегических решений и решений акционеров по инвестиционным расходам и распределении акций, что приводит к положительному генерированию денежных средств и хорошей ликвидности", - отмечает агентство.

По мнению аналитиков Moody's, деловой и финансовый профиль SOCAR за последние годы укрепился благодаря динамичным ценам на углеводороды, стабильности по отношению к растущей добыче и устойчивым торговым операциям. После роста на 56% в 2021 году выручка увеличилась на 54% до 119 млрд манатов (70 млрд долларов США) в 2022 году. Скорректированная Moody's EBITDA выросла до 14 млрд манатов (8 млрд долларов) в 2022 году, что является рекордным показателем, с 7 млрд манатов в 2021 году и 4 млрд манатов в среднем в год в 2017-20 гг.

"В 2023-2024 годах доходы, вероятно, снизятся до 80-90 млрд манатов в год в соответствии с прогнозами Moody's по ценам на нефть. EBITDA за тот же период составит около 10 млрд манатов в год, что ниже, чем в 2022 году, но выше, чем в 2017-2021 годах.

Хотя правительство оказывает существенное влияние на SOCAR, в последнее время государство демонстрирует большую дисциплину в стратегическом и финансовом управлении компанией. Это, наряду с высокими финансовыми показателями в 2021–2022 годах, привело к положительному генерированию денежных средств и накоплению значительной денежной позиции. Компания зафиксировала свободный денежный поток (FCF) в 2,6 млрд манатов в 2021 году и 6,8 млрд манатов в 2022 году после отрицательной генерации денежных средств в 2019-2020 годах", - говорится в отчете.

Moody's ожидает, что SOCAR сохранит положительный свободный денежный поток в течение следующих 12-18 месяцев, хотя его размер зависит от выполнения компанией своей программы капитальных вложений, условий на нефтегазовом рынке и стратегических решений акционеров.

"Рейтинг компании также принимает во внимание ее крупные торговые операции, которые снижают ее консолидированную прибыль, увеличивают левередж за счет использования краткосрочного долга и ограничивают предсказуемость финансовых результатов из-за присущей этой деятельности волатильности; соображения управления, включая его сложную организационную структуру, ограниченную прозрачность и раскрытие информации, а также концентрацию собственности, что может привести к быстрым изменениям в его стратегии и финансовом профиле; и высокая операционная концентрация в Азербайджане", - отмечает агентство.