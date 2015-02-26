Moody's понизило рейтинги «Газпрома» и «Роснефти»

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги ряда российских нефтегазовых компаний. Об этом сообщается на сайте агентства.

В частности, речь идет о компаниях «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК, рейтинг которых понижен с Baa3 до спекулятивного Ba1 с негативным прогнозом.

Агентство также понизило рейтинги еще нескольких нефинансовых компаний из других отраслей. Рейтинги МТС И «Мегафона » снижены с Bаа3 ДО Bа1.

Рейтинги РЖД И ФПК снижены до Bа1 с Bаа3.

Также Moody's понизило рейтинги «Уралкалия» и «Фосагро» до Bа1с Bаа3 с негативным прогнозом, отмечает Report со ссылкой на РБК.