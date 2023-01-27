Moody's пересмотрело свои прогнозы цен на нефть и газ до 2024 года

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает в первой половине 2023 года наиболее существенные изменения в прогнозах цен на нефть.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает в первой половине 2023 года наиболее существенные изменения в прогнозах цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на отчет Moody's Analytics, подготовка к санкциям Европейского союза против России, вступившим в силу (запрет на импорт российской нефти и введение потолка цен на нее) в декабре, смягчила последствия для цен на нефть. "Это связано с тем, что многие крупные импортеры нефти заблаговременно обезопасили свои поставки нефти, чтобы введение санкций не подорвало их экономику", - говорится в отчете.

Moody's прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году останется ниже среднего значения за 2022 год на уровне 100 долларов США за баррель, однако превысит среднесрочный прогноз агентства на уровне 50-70 долларов США за баррель.

"В прошлом месяце слабый спрос также привел к существенному снижению цен на нефть. Спрос на нефть в США на 7% ниже, чем годом ранее. Это разрушение спроса в результате кумулятивного эффекта высоких цен на нефть. Теплая погода – еще одна причина слабого спроса, температура тепла в северном полушарии через эту точку зимой является одной из самых низких за последние 20 сезонов", - считают аналитики.

Прогноз Moody's по ценам на природный газ был снижен с 7 долларов США за миллион БТЕ до 6,25 долларов США в первой половине 2023 года.

"Мы рассматриваем недавний обвал как вызванный погодными условиями и временный. Контрактные цены на сжиженный природный газ по-прежнему намного выше, чем текущие цены Henry Hub. Однако возможности арбитража недоступны, потому что хаб Freeport LNG все еще отключен, запасы газа в Германии практически исчерпаны, а инфраструктура для приема большего количества грузов из США отсутствует. Первый танкер с сжиженным природным газом из США (при ежегодных поставках 2,25 млн тонн) прибыл на недавно открывшийся в Германии терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене на севере ФРГ, что свидетельствует о способности ЕС быстро заменить российскую торговлю более широкими трансатлантическими связями", - отмечает Moody's Analytics.