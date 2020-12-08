Moody`s огласило прогнозы цены на нефть в 2021 году

При таких ценах производители будут стремиться разрабатывать только самые недорогие запасы нефти в ближайшие 3-5 лет

Цена нефти Brent в 2021 году будет варьироваться преимущественно в диапазоне 40-45 долларов США за баррель, прогнозирует в своем докладе международное рейтинговое агентство Moody's.

Как передает Report, в среднесрочной перспективе котировки будут находиться в диапазоне 45-65 долларов США за баррель, преимущественно у нижней границы этого диапазона.

При таких ценах производители будут стремиться разрабатывать только самые недорогие запасы нефти в ближайшие 3-5 лет. Для освоения высокомаржинальных ресурсов компаниям требуется цена в районе 50-55 долларов США за баррель.

В агентстве также ожидают, что запасы нефти и нефтепродуктов в мире остаются высокими и снижаются медленными темпами. Производители сланцевой нефти в США на фоне роста цен нефти в последнее время ведут более активное бурение. Но заметное ускорение американской добычи можно наблюдать, если цены WTI будут находиться выше 55 долларов США за баррель.