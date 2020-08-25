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Moody's огласило прогнозы цены на нефть на среднесрочную перспективу

Moody's огласило прогнозы цены на нефть на среднесрочную перспективу Рост нефтегазовой отрасли замедлится на фоне все еще высокой неопределенности в отношении будущего спроса на нефть и газ
Энергетика
25 августа 2020 г. 11:43
Moody's огласило прогнозы цены на нефть на среднесрочную перспективу

Крупный сбой на рынке нефти и газа, произошедший из-за пандемии коронавируса, и ухудшение мировой экономики в первой половине 2020 года будут иметь долгосрочное влияние на нефтегазовую отрасль и приведут к изменению моделей энергопотребления на развитых рынках.

Как передает Report, об этом говорится в материалах международного рейтингового агентства Moody's.

Как считают эксперты, рост нефтегазовой отрасли замедлится на фоне все еще высокой неопределенности в отношении будущего спроса на нефть и газ. Восстановление рынков же будет зависеть от постепенного улучшения спроса по мере роста глобальной экономической активности, особенно на потребительских рынках Китая, США и Юго-Восточной Азии.

По мнению Moody's, балансировка рынка во многом зависит от контроля над предложением на рынке нефти, что потребует от стран ОПЕК+ дисциплины в исполнении договоренностей в течение как минимум двух лет, чтобы спрос восстанавливался быстрее предложения. При этом агентство отмечает, что цены на нефть будут подвержены высокой волатильности, однако сохраняет свой прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе в диапазоне 45-65 долларов США за баррель.

Отмечается, что некоторые страны - производители могут вернуться к добыче сланцевой нефти, если цены продолжат расти и достигнут 50 долларов США за баррель. При этом, как сообщают аналитики, более быстрое восстановление экономики или появление эффективного лекарства от коронавируса могут временно привести к росту цен на нефть выше среднесрочного диапазона цен, которые прогнозирует Moody's.

 

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