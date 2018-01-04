Moody's: Цена нефти в этом году будет колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В этом году мировая нефтяная промышленность продолжит восстанавливаться, а добыча нефти будет расти. Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре мировой нефтяной промышленности за 2018 г. международной рейтинговой компании Moody's.

Отмечается, что, несмотря на пролонгацию сделки ОПЕК до конца 2018 г., цены на нефть будут колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель в течение года. По прогнозам агентства, если цены на нефть сохранятся в этом диапазоне или даже превысят его, нефтяные страны нарастят добычу, а США увеличат производство сланцевой нефти.

Эксперты Moody'sполагают, что из-за роста инвестиций в нефтяную промышленность в Северной Америке в 2017 г. добыча в этом году возрастет. Спрос на нефть также будет расти из-за увеличения количества легковых автомобилей в 2018 году и достигнет рекордных уровней к 2030 г., а затем к 2040 г.

Помимо этого, Moody's заявила, что к 2018 году глобальные нефтяные компании увеличат свои инвестиции в технологии возобновляемых и альтернативных источников энергии в целях перехода на природный газ в долгосрочной перспективе.