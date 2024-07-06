Moody's: Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на газ

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг старших необеспеченных рейтингов в иностранной валюте ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) на уровне Ba1 и изменило прогноз со стабильного на позитивный.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг старших необеспеченных рейтингов в иностранной валюте ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) на уровне Ba1 и изменило прогноз со стабильного на позитивный.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Moody's.

"Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на его газ, что отражает усилия блока по диверсификации источников и маршрутов поставок с целью снижения зависимости от российского газа. За последние 1-2 года Азербайджан подписал несколько соглашений с Европейской комиссией, а также с отдельными европейскими экономиками о поставках газа. В результате объемы добычи и экспорта газа значительно выросли с 2022 года, с дополнительными возможностями для роста на фоне проектов по разведке и расширению трубопровода SGC. В секторе углеводородов наращивание поставок газа обеспечит диверсификацию от традиционной зависимости от нефти, особенно по мере того, как добыча нефти продолжает снижаться из-за истощения запасов нефти", - считают аналитики агентства.

SGC - компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году. 51% участия в компании принадлежит Министерству экономики, а 49% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Компания SGC создана для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширении Южно-Кавказского газопровода, реализации проектов Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).