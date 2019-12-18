BP: Монтаж установки для бурения на структуре "Шафаг-Асиман" завершается

Монтажные работы на полупогружной буровой установке "Гейдар Алиев", которая пробурит первую разведочную скважину на перспективной структуре "Шафаг-Асиман", завершаются.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент BP-Azerbaijan по связям, внешним делам и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, бурение планируется начать к концу года.

"Здесь все зависит от погоды, размещения буровой установки и испытаний. Бурение скважины начнется в ближайшие недели. Но может и затянуться до января следующего года. Монтажные работы на установке на стадии завершения. Затем начнется тестирование", - сказал он.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено на паритетной основе. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.