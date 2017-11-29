Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку по сокращению добычи нефти

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение по сокращению добычи нефти после марта 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Все рекомендовали, что соглашение может быть продлено. Конкретные детали могут быть обсуждены уже непосредственно на встрече всех министерств, и только после этого мы сможем сказать вам конкретные результаты для того, чтобы сейчас не предварять», — цитирует министра ТАСС.

Новак выразил уверенность, что 30 ноября ОПЕК+ вынесет решение в соответствии с рекомендациями мониторингового комитета.