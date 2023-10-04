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Мониторинговый комитет ОПЕК+ проводит встречу для оценки ситуации на рынке нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ проводит встречу для оценки ситуации на рынке нефти Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором страны альянса оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке.
Энергетика
4 октября 2023 г. 15:37
Мониторинговый комитет ОПЕК+ проводит встречу для оценки ситуации на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором страны альянса оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказал источник в одной из делегаций.

"Встреча только что началась", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать изменение действующего плана альянса по добыче нефти.

В этот раз пройдет только заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обычно оценивается текущая ситуация на рынке нефти и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

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Версия на английском языке OPEC+ monitoring committee meets to assess situation on oil market

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