Мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил об итогах первого полугодия

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ объявил о результатах выполнения сделки за первое полугодие 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, его уровень оценен в 98%. Кроме того, комитет рекомендовал продлить сделку после первого квартала 2018 года, если потребуются дальнейшие меры для стабилизации рынка. Отметим, что в министерский комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии и генеральный секретарь ОПЕК.

Согласно заявлению комитета, нефтедобывающие страны ОПЕК+ за январь-июнь сократили производство нефти на 351 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР за этот период упали на 90 млн баррелей - до 250 млн баррелей. Таким образом, странам удалось сократить переизбыток товарных запасов нефти и нефтепродуктов. По словам министра энергетики России Александра Новака, полное выполнение своих обязательств странами сделки выведет с рынка еще около 200 тыс. баррелей нефти в сутки относительно сегодняшнего уровня.

Таким образом, несмотря на высокий уровень приверженности соглашению, комитет призвал всех участников к 100% выполнению сделки.