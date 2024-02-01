Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал изменение объемов добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на коммюнике альянса, решение об этом было принято по итогам заседания комитета, который прошел сегодня в онлайн-формате.

"JMMC рассмотрел данные о добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2023 года и отметил высокую степень соответствия участвующих стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, декларации о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Следующая встреча комитета пройдет 3 апреля.