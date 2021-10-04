Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также дальнейшую стратегию альянса на период с ноября 2021 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также дальнейшую стратегию альянса на период с ноября 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Следом за комитетом пройдет общее заседание стран соглашения ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что ОПЕК+ на заседании в понедельник рассмотрит различные варианты увеличения добычи нефти на фоне того, что цены на сырье достигают максимальных за три года отметок. По информации собеседников, это может быть как сохранение текущей стратегии — рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре, так и увеличение сверх этого объема.

Один из источников агентства предположил, что в одном из возможных сценариев ОПЕК+ увеличит добычу в один месяц на 800 тысяч баррелей в сутки, а в следующий не будет ее наращивать.

Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.