О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также дальнейшую стратегию альянса на период с ноября 2021 года.
Энергетика
4 октября 2021 г. 16:59
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, на котором планируется обсудить текущую ситуацию на рынке нефти, а также дальнейшую стратегию альянса на период с ноября 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Следом за комитетом пройдет общее заседание стран соглашения ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что ОПЕК+ на заседании в понедельник рассмотрит различные варианты увеличения добычи нефти на фоне того, что цены на сырье достигают максимальных за три года отметок. По информации собеседников, это может быть как сохранение текущей стратегии — рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре, так и увеличение сверх этого объема.

Один из источников агентства предположил, что в одном из возможных сценариев ОПЕК+ увеличит добычу в один месяц на 800 тысяч баррелей в сутки, а в следующий не будет ее наращивать.

Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан
1 октября 2021 г. 20:23
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана
4 октября 2021 г. 10:23
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
ФотоИльхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
4 октября 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi