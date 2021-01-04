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Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать уровни добычи нефти на февраль

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать уровни добычи нефти на февраль На сегодняшней встрече министры обсудят целесообразность повышения добычи нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки в феврале на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки
Энергетика
4 января 2021 г. 17:02
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал обсуждать уровни добычи нефти на февраль

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в организации.

"Встреча началась", - сказал он. Ранее министры перенесли начало совещания на час позже - с 14:00 на 15:00 по московскому времени.

Задача мониторингового комитета, в работе которого участвуют восемь стран из 23-х, входящих в периметр соглашения ОПЕК+, - следить за выполнением условий сделки, а также на основе тщательного анализа рыночной ситуации рекомендовать членам альянса те или иные действия на рынке нефти.

На сегодняшней встрече министры обсудят, целесообразно ли повышать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Настороженность в ОПЕК+ вызывает появление нового штамма коронавируса, который оказался более заразным, чем его предшествующие версии. По данным источников ТАСС, к утру понедельника однозначного единогласия среди министров по этому вопросу еще не было.

Если мониторинговый комитет сможет прийти к консенсусу и вынести рекомендацию, то уже в 16:30 ее сможет рассмотреть заседание ОПЕК+ в полном составе.

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