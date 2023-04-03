Страны ОПЕК+ добровольно сократят добычу на 1,66 млн баррелей в сутки

Добровольное сокращение добычи некоторые странами ОПЕК+ с мая составит 1,66 млн баррелей в сутки (б/с), этот объем станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в 2 млн б/с.

Добровольное сокращение добычи некоторые странами ОПЕК+ с мая составит 1,66 млн баррелей в сутки (б/с), этот объем станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в 2 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из коммюнике по итогам заседания мониторингового комитета альянса, опубликованного на сайте ОПЕК.

В документе также отмечает, что мониторинг ОПЕК+ подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на встрече в октябре 2022 года в Вене. Тогда страны альянса договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с от августовского уровня с ноября.

Следующая встреча министерского мониторинга назначена на 4 июня.

15.17

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, в ходе которого будет обсуждаться дальнейший план альянса по добыче нефти.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник.

"Встреча началась", - сказал собеседник агентства.

В министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Работу комитета администрируют Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие по объемам добычи участники соглашения.

Сейчас заседания мониторингового комитета ОПЕК+ проводятся раз в два месяца, а министерские встречи - раз в полгода. 3 апреля соберется только мониторинговый комитет, а общая встреча всех министров назначена на 4 июня 2023 года.

Министерский мониторинг ОПЕК+ не принимает окончательное решение о дальнейшей политике альянса по добыче нефти, а лишь выносит рекомендацию. На последней встрече мониторинга в феврале было рекомендовано придерживаться действующего плана - с ноября 2022 года страны ОПЕК+ сокращают добычу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) от августовского уровня.