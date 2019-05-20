Комитет по мониторингу ОПЕК+ рекомендовал в июне принять решение об уровне добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал принять решение об уровне добычи нефти на встрече стран ОПЕК+ в июне.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву по итогам заседания комитета.

"Да, [заседание] закончилось. Мы будем ждать до июня, а там оценим ситуацию еще раз. Никто не хочет опрометчивых решений сейчас. Мы посмотрим еще раз в июне", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах встречи и вынесенных рекомендациях.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в Вене 25-26 июня.