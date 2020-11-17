Мониторинг ОПЕК+ взял тайм-аут

Заседание министерского мониторингового комитета завершилось без рекомендаций по уровню сокращений добычи в 2021 году.

Заседание министерского мониторингового комитета завершилось без рекомендаций по уровню сокращений добычи в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили два источника в делегациях и следует из текста итогового коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК по итогам встречи.

"Встреча закончилась. Рекомендаций нет", - сказал один из собеседников агентства. Другой добавил, что "министры остаются в тесном контакте, могут собраться снова и подготовить предложение". Как отметил в интервью телеканалу ASHARQ TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, "сейчас еще не пришло время выносить решение". Однако ОПЕК+ остается открытым для любых решений, заключил он.

При этом в тексте коммюнике говорится о том, что "рекомендация комитета будет представлена к 12 встрече стран ОПЕК и "не ОПЕК", которая состоится 1 декабря".

Следующее плановое заседание техкомитета ОПЕК+ состоится уже 16 декабря, министерского мониторингового комитета - 17 декабря.

В тексте документа также отмечается, что "комитет учел устойчивый спрос на нефть в Азии и позитивные новости по вакцине от COVID-19". В нем также напоминается, что "все страны соглашения должны оставаться бдительными и предупредительными, а также быть готовы к действиям, если они потребуются рынку нефти".

Ранее ожидалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ предложит странам альянса продлить текущий уровень сокращения добычи до конца первого квартала или даже полугодия 2021 года.