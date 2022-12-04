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Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал не менять текущий план добычи нефти

Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал не менять текущий план добычи нефти Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан, которые входят в мониторинговый комитет ОПЕК+ (всего в соглашении 23 страны), рекомендовали сохранить текущий план по добыче нефти, предусматривающий сокращение производства с ноя
Энергетика
4 декабря 2022 г. 16:22
Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал не менять текущий план добычи нефти

Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан, которые входят в мониторинговый комитет ОПЕК+ (всего в соглашении 23 страны), рекомендовали сохранить текущий план по добыче нефти, предусматривающий сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение источника в одной из делегаций.

"На таком же уровне (сохранить квоты)", - сказал собеседник агентства относительно рекомендаций комитета организации.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ nazirləri neft hasilatı üzrə cari planın saxlanmasını tövsiyə ediblər

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