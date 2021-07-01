Мониторинг ОПЕК+ может запросить еще один день для консультаций

Некоторые страны высказались против предложенного распределения квот по увеличению добычи нефти

Министры ОПЕК+ не смогли на встрече в четверг договориться о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы и продолжат консультации в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Мы решили взять еще один день для консультаций. Да, завтра пройдут заседание мониторинга и встреча ОПЕК+", - сказал он.

Ранее источники ТАСС сообщали, что некоторые страны высказались против предложенного распределения квот по увеличению добычи нефти. В частности, возражали против предложенной рекомендации ОАЭ и Казахстан.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.