Молодые специалисты SOCAR стали победителями грантового конкурса Еврокомиссии

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На днях Европейская комиссия выбрала 18 из 149 энергетических проектов, вошедших в список Проектов общих интересов (PCI), и в рамках программы Connecting European Facility (CEF) выделила грант в размере 444 млн евро на работы по исследованию, детальному проектированию и строительству.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в число победителей вошел разработанный четырьмя сотрудниками SOCAR проект “Раскопки с целью археологических исследований и охраны исторических памятников”, реализуемый на территории Греции и представленный консорциумом TAP. На этот проект выделено 14 018 347 млн евро.

“Молодые специалисты SOCAR, подготовив бизнес-план и другие необходимые элементы, сыграли исключительную роль в получении этого значимого для TAP гранта”, - говорится в информации.

Добившиеся успеха сотрудники SOCAR – начальник отдела по связям с инвесторами Пярвиз Бабаев (руководитель группы), главный инженер отдела Камран Гусейнов, начальник отдела маркетинга и развития бизнеса Эмиль Гасымлы и главный инженер отдела Али Шахбазов около 5 лет тесно сотрудничают с энергетическими учреждениями Еврокомиссии и представляют и продвигают проект TANAP в рамках программы PCI в Директорате ЕС по энергетике, Европейской сети операторов передающих систем, Агентстве по сотрудничеству регуляторов энергетики и других структурах.

“Экспертная группа SOCAR в 2014-2016 годах привлекла из Фонда CEF Евросоюза свыше 10 млн евро на важнейшие разработки по проекту TANAP. Таким образом, в результате продуктивной деятельности наших сотрудников до сегодняшнего дня к проектам TANAP и TAP привлечено в общей сложности 24 346 087 евро. Тем самым, сэкономлен большой объем средств для SOCAR. Особо хочется подчеркнуть, что выделение такого рода грантов в Европе - достаточно сложный процесс, так как независимые эксперты оценивают заявки на основе соответствующих директив и правил ЕС, выбранные заявки проходят несколько этапов заключений, и, наконец, Еврокомиссией утверждается итоговый список, включающий заключения стран, входящих в региональную группу ЕС”, - сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что это достижение молодых специалистов SOCAR вдвойне значимо для компании. Так, трое из них являются выпускниками зарубежной стипендиальной программы SOCAR. В рамках этой программы П. Бабаев изучал управление энергетикой в Венском университете экономики и бизнеса, Э. Гасымлы - управление бизнесом в Луизианском университета США, а Кямран Гусейнов получил степень MBA в области управления бизнесом в Университете Глазго в Великобритании. Это означает, что стипендиальная программа SOCAR не только готовит специалистов высокого уровня, но и начинает приносить компании значительные дивиденды.