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"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну

"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну "Молдовагаз" предупреждает потребителей, что существуют риски прекращения поставок топлива в Молдавию, однако компания постарается приложить все усилия, чтобы не допустить подобного.
Энергетика
13 января 2022 г. 08:44
Молдовагаз предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну

"Молдовагаз" предупреждает потребителей, что существуют риски прекращения поставок топлива в Молдавию, однако компания постарается приложить все усилия, чтобы не допустить подобного.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.

"Риск прекращения поставок природного газа действительно существует, и "Молдовагаз" совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий. В начале следующей недели состоится заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа с принятием соответствующих решений", - говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что выступили с комплексом предложений, которые могут помочь упростить решение возникшей ситуации.

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