"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну

"Молдовагаз" предупреждает потребителей, что существуют риски прекращения поставок топлива в Молдавию, однако компания постарается приложить все усилия, чтобы не допустить подобного.
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"Риск прекращения поставок природного газа действительно существует, и "Молдовагаз" совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий. В начале следующей недели состоится заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа с принятием соответствующих решений", - говорится в заявлении компании.
В компании отметили, что выступили с комплексом предложений, которые могут помочь упростить решение возникшей ситуации.