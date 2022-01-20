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"Молдовагаз" погасил долг перед "Газпромом"

"Молдовагаз" погасил долг перед "Газпромом" Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило текущую задолженность перед "Газпромом" после предупреждения о возможном прекращении поставок газа.
Энергетика
20 января 2022 г. 19:29

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило текущую задолженность перед "Газпромом" после предупреждения о возможном прекращении поставок газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба молдавской компании.

"АО "Молдовагаз" полностью перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сумма перевода составила 34 млн долларов США. "Это последний транш из 63 млн долларов США, которые должны были быть оплачены за этот период", - информирует компания.

Председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил благодарить правительству республики за финансовую поддержку. Сегодня в Молдове был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" об приостановлении подачи газа с 21 января из-за невыполнения молдавской стороной своих финансовых обязательств.

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