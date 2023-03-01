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Молдова заявила, что свела на нет зависимость от поставок энергоносителей из России

Молдова заявила, что свела на нет зависимость от поставок энергоносителей из России Молдова больше не зависит от поставок энергоресурсов из России.
Энергетика
1 марта 2023 г. 23:55
Молдова заявила, что свела на нет зависимость от поставок энергоносителей из России

Молдова больше не зависит от поставок энергоресурсов из России.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире телеканала TVR.

"Мы можем выжить, можем продолжать жить спокойно без газа или электричества из России. Это, конечно, означает более высокие цены, и надо позаботиться об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Мы должны найти инструменты компенсации на определенный период, пока бизнес адаптируется", - сказал он.

Наряду с этим премьер отметил, что экономика страны пережила "энергетический шок".

"Но сейчас мы не зависимы от российского газа или электричества и будем инвестировать в экономику, чтобы обеспечить успех в долгосрочном периоде. У нас очень амбициозный план перехода на зеленую энергетику", - пояснил Речан.

По его словам, это позволит "выйти на конкурентоспособную экономику, инвестиционную среду".

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