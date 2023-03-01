Молдова заявила, что свела на нет зависимость от поставок энергоносителей из России

Молдова больше не зависит от поставок энергоресурсов из России.
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"Мы можем выжить, можем продолжать жить спокойно без газа или электричества из России. Это, конечно, означает более высокие цены, и надо позаботиться об уязвимых слоях общества и о бизнесе, у которого пострадала конкурентоспособность. Мы должны найти инструменты компенсации на определенный период, пока бизнес адаптируется", - сказал он.
Наряду с этим премьер отметил, что экономика страны пережила "энергетический шок".
"Но сейчас мы не зависимы от российского газа или электричества и будем инвестировать в экономику, чтобы обеспечить успех в долгосрочном периоде. У нас очень амбициозный план перехода на зеленую энергетику", - пояснил Речан.
По его словам, это позволит "выйти на конкурентоспособную экономику, инвестиционную среду".