Молдова заключила контракт на закупку электроэнергии в Румынии

Молдавское госпредприятие Energocom заключило контракт с румынской госкомпанией Nuclearelectrica на закупку 10 МВт.ч. в ночное время и 30 МВт.ч. в дневное время на январь 2023 года.

Молдавское госпредприятие Energocom заключило контракт с румынской госкомпанией Nuclearelectrica на закупку 10 МВт.ч. в ночное время и 30 МВт.ч. в дневное время на январь 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба Energocom.

Стоимость электроэнергии составит около 91 евро за 1 МВт.ч.

В компании пояснили, что 10 МВт.ч ночью и 30 МВт.ч днем - это почасовые объемы поставок.

По данным Energocom, закупаемая электроэнергия покроет 4% от потребностей Молдовы.

Основной объем выработки придется на Молдавскую ГРЭС, с которой 27 декабря заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73 за 1 МВт.ч. Часть электроэнергии Молдова будет производить за счет местных ТЭЦ и возобновляемых источников энергии - ветровых и солнечных электростанций, а также закупать на бирже в Румынии.