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Молдова впервые импортировала газ по реверсивной системе

Молдова впервые импортировала газ по реверсивной системе Молдова в четверг впервые импортировала газ по реверсной системе, объем запасов ресурса в стране составляет 157 млн кубометров.
Энергетика
3 ноября 2022 г. 13:34
Молдова впервые импортировала газ по реверсивной системе

Молдова в четверг впервые импортировала газ по реверсной системе, объем запасов ресурса в стране составляет 157 млн кубометров.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Молдова впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации", - сообщил он в соцсети.

По его словам, госкомпания Energocom в среду закупила 5,6 млн кубометров газа, поставка которого осуществилась через пункт сдачи "Будинца" между Словакией и Украиной. Ресурс пополнил резервные запасы Energocom, необходимые для обеспечения потребностей Молдовы в газе на предстоящую зиму. Текущие запасы страны достигли 157 млн кубометров.

При этом Россия также поставляет свое сырье в Европу транзитом по украинской газотранспортной системе через пункт "Будница". В реверсном направлении часть этих поставок возвращается через данный пункт обратно в Украину.

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