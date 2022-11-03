Молдова впервые импортировала газ по реверсивной системе

Молдова в четверг впервые импортировала газ по реверсной системе, объем запасов ресурса в стране составляет 157 млн кубометров.

Молдова в четверг впервые импортировала газ по реверсной системе, объем запасов ресурса в стране составляет 157 млн кубометров.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Молдова впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации", - сообщил он в соцсети.

По его словам, госкомпания Energocom в среду закупила 5,6 млн кубометров газа, поставка которого осуществилась через пункт сдачи "Будинца" между Словакией и Украиной. Ресурс пополнил резервные запасы Energocom, необходимые для обеспечения потребностей Молдовы в газе на предстоящую зиму. Текущие запасы страны достигли 157 млн кубометров.

При этом Россия также поставляет свое сырье в Европу транзитом по украинской газотранспортной системе через пункт "Будница". В реверсном направлении часть этих поставок возвращается через данный пункт обратно в Украину.