Молдова возобновила реверс российского газа в Украину

Украина во вторник осуществит реверсные поставки газа из Молдовы.

Украина во вторник осуществит реверсные поставки газа из Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Как следует из приведенных на сайте ОГТСУ данных, всего для транзита в Молдову через территорию Украины заявлено 6,1 млн кубометров газа. Из них 3,9 млн отмечены для реверса через газоизмерительную станцию (ГИС) "Гребеники".

В понедельник объемов для реверса через ГИС "Гребеники" заявлено не было.

На прошлой неделе "Газпром" заявил, что фиксирует "оседание" в Украине российского газа, который предназначался для Молдовы, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для поставок через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится. В свою очередь власти Молдовы пояснили, что разница в объемах купленного и поставленного в страну газа из России связана с тем, что его излишки "Молдовагаз" оставляет в Украине для формирования резерва.