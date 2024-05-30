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Молдова совершила тестовую закупку газа в Болгарии

Молдова совершила тестовую закупку газа в Болгарии Молдавская госкомпания "Энергоком" совершила тестовую закупку газа в Болгарии для диверсификации поставок.
Энергетика
30 мая 2024 г. 19:08
Молдова совершила тестовую закупку газа в Болгарии

Молдавская госкомпания "Энергоком" совершила тестовую закупку газа в Болгарии для диверсификации поставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным компании, через Balkan Gas Hub было закуплено 24 МВт-ч (примерно 2,2 тыс. куб. м) газа. Ранее тестовые закупки также были произведены на рынках Греции и Румынии.

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в Молдову, на 30% сократил суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации "Энергоком" полностью переключился на закупки топлива у европейских поставщиков.

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