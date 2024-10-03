Молдова снизит в два раза объем обязательных запасов газа

Правительство Молдовы решило сократить в два раза объем обязательных запасов природного газа – с около 100 млн м3 до примерно 50 млн м3.

Правительство Молдовы решило сократить в два раза объем обязательных запасов природного газа – с около 100 млн м3 до примерно 50 млн м3.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов объясняет целесообразность снижения нормы запасов газа тем, что у республики уже накоплен определенный объем газа, и по этой причине у Energocom нет необходимости создавать дополнительные запасы.

По его словам, еще одна причина – ограниченные мощности для хранения газа в соседней с Молдавией Румынии.

Уточняется, что эти объемы являются резервом для коммерческой продажи на рынке. Запасы обязана создавать госкомпания Energocom, которая занимается закупкой газа на рынке.

В среднем Молдова ежегодно потребляет 1 млрд м3 природного газа (без учета Приднестровского региона, который потребляет примерно в два раза больше). С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровский регион, который взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.