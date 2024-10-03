О нас

Молдова снизит в два раза объем обязательных запасов газа

Молдова снизит в два раза объем обязательных запасов газа Правительство Молдовы решило сократить в два раза объем обязательных запасов природного газа – с около 100 млн м3 до примерно 50 млн м3.
Энергетика
3 октября 2024 г. 20:13
Молдова снизит в два раза объем обязательных запасов газа

Правительство Молдовы решило сократить в два раза объем обязательных запасов природного газа – с около 100 млн м3 до примерно 50 млн м3.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов объясняет целесообразность снижения нормы запасов газа тем, что у республики уже накоплен определенный объем газа, и по этой причине у Energocom нет необходимости создавать дополнительные запасы.

По его словам, еще одна причина – ограниченные мощности для хранения газа в соседней с Молдавией Румынии.

Уточняется, что эти объемы являются резервом для коммерческой продажи на рынке. Запасы обязана создавать госкомпания Energocom, которая занимается закупкой газа на рынке.

В среднем Молдова ежегодно потребляет 1 млрд м3 природного газа (без учета Приднестровского региона, который потребляет примерно в два раза больше). С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровский регион, который взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi