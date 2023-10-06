Молдова получит от Норвегии грант в размере 34 млн евро на закупку газа

Правительство Норвегии предоставит Молдове грант в размере 34 млн евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Правительство Норвегии предоставит Молдове грант в размере 34 млн евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе парламента.

На заседании в пятницу члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписанияг грантового соглашения между Молдовой и ЕБРР для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа", отмечается в релизе.

"Финансовые ресурсы будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов. По мнению властей, это также приведет к снижению средней стоимости покупаемого природного газа", - сказано в сообщении.

Ранее молдавское правительство и ЕБРР подписали кредитное соглашение на сумму 300 млн евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа".