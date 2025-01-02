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Молдова получила право увеличить квоту импорта электроэнергии из ЕС

Молдова получила право увеличить квоту импорта электроэнергии из ЕС Молдова получила право увеличить квоту импорта из ЕС с 315 МВт до 600 МВт, если эту электроэнергию не будут использовать другие импортеры.
Энергетика
2 января 2025 г. 07:38
Молдова получила право увеличить квоту импорта электроэнергии из ЕС

Молдова получила право увеличить квоту импорта из ЕС с 315 МВт до 600 МВт, если эту электроэнергию не будут использовать другие импортеры.

Как передает Report, об этом написал в Facebook министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

Сейчас общая квота Молдовы и Украины — 2 100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдову, а остальное на соседнюю страну.

Потребление Молдовы в часы пик достигает 800 МВт, из которых примерно 177-185 МВт приходится на ТЭЦ, а еще 32-57 МВт на возобновляемые источники энергии.

Оставшуюся электроэнергию, по планам властей, Молдова должна импортировать. Кишинеу может получать электроэнергию у Бухареста по линии Исакча-Вулканешты на 400 кВ и четырем линиям на 110 кВ, проходящим через реку Прут: Стынка, Цуцора, Хушь и Фалчиу.

Ранее минэнергетики Молдовы сообщало, что получило право на увеличение квоты на импорт электроэнергии с 315 МВт до 415 МВт при условии, что ее не использует Украина.

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