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Молдова получила первую партию СПГ из США

Молдова получила первую партию СПГ из США Правительство Молдовы активизирует закупку сжиженного природного газа для снижения зависимости от российских поставок.
Энергетика
1 апреля 2024 г. 18:40
Молдова получила первую партию СПГ из США

Правительство Молдовы активизирует закупку сжиженного природного газа для снижения зависимости от российских поставок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

По его словам, уже в начале апреля страна получит партию СПГ объемом 2,6 млн кубометров от американского производителя.

Газ доставлен на терминал Александруполис в Греции на судне и далее транспортировался по газопроводам в Молдову.

Как уточнил и.о. директора "Энергоком" Виктор Бынзарь, речь идет о тестовой закупке у греческого DEPA. Цена этого СПГ признана конкурентоспособной.

Официальный Кишинев стремится снизить зависимость от российского монополиста "Газпром", поставки которого в последние месяцы сократились до 5,7 млн кубометров в сутки. Этого объема недостаточно для покрытия потребностей страны в холодный период.

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