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Молдова поблагодарила Азербайджан за поддержку в энергосотрудничестве

Молдова поблагодарила Азербайджан за поддержку в энергосотрудничестве Молдова выразила благодарность Азербайджану за поддержку в энергетическом сотрудничестве.
Энергетика
3 июня 2025 г. 11:23
Молдова поблагодарила Азербайджан за поддержку в энергосотрудничестве

Молдова выразила благодарность Азербайджану за поддержку в энергетическом сотрудничестве.

Как передает Report, об этом заявила государственный секретарь по вопросам декарбонизации Министерства энергетики Молдовы Каролина Новак в ходе 30-го Бакинского энергетического форума.

"Хочу искренне поблагодарить Румынию за ее выдающуюся поддержку - в поставках электроэнергии и газа, а также выразить глубокую признательность Азербайджану. Как вчера отметил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), настоящий друг познается в беде. Азербайджан оказал Молдове значительную помощь в сфере энергетического сотрудничества, за что мы искренне благодарные, - заявила К. Новак.

По ее словам, Молдова переживает масштабную трансформацию в энергетическом секторе.

"У нас нет собственных ресурсов газа, нефти или угля. В последние годы мы столкнулись с серьезными энергетическими кризисами. Ранее страна была полностью зависима от одного источника газа, поступавшего по единственному маршруту - с востока на запад или юг", - отметила она.

К. Новак подчеркнула важную роль Южного газового коридора не только в обеспечении поставок, но и в укреплении международного сотрудничества:

"Южный газовый коридор играет стратегическую роль не только с энергетической точки зрения, но и как проект, способствующий миру, стабильности и процветанию в регионе. Это касается и Трансбалканского трубопровода - такие инициативы объединяют государства и усиливают устойчивость энергетических систем".

Госсекретарь также сообщила, что Молдова завершила первый конкурс по проектам в сфере возобновляемых источников энергии и в ближайшее время будут объявлены победители.

"Сейчас мы уже готовим второй конкурс по проектам в сфере возобновляемой энергетики и приглашаем вас принять в нем участие. Он будет гибридным - с акцентом на ветряную энергию и аккумуляторные системы хранения", - заявила К.Новак.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Azərbaycana enerji əməkdaşlığında dəstəyinə görə təşəkkür edib
Версия на английском языке Moldova thanks Azerbaijan for support in energy co-op

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