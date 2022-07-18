Молдова планирует закупать азербайджанский газ

Молдова планирует экспортировать природный газ из Азербайджана.
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Так, парламент срочно принял в двух чтениях проект поддержки кредита ЕС в 300 млн евро для закупки газа. Альтернативный российскому энергоресурс Кишинев рассчитывает приобрести у Азербайджана и Румынии. С Баку переговоры только ведутся, а у Бухареста газохранилища заполнены на 49%.
Отмечается, что Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном об увеличении импорта природного газа и расширении его трубопровода и возможностей. Было объявлено о намерении ЕС импортировать из Азербайджана через Южный газовый коридор не менее 20 млрд куб. м газа в год к 2027 году в зависимости от коммерческой осуществимости и рыночного спроса.
"Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Европейский союз и потенциально в страны Западных Балкан для повышения диверсификации. Стороны рассчитывают на двустороннюю торговлю природным газом в объеме не менее 20 млрд кубометров ежегодно к 2027 году. Это повлечет за собой значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора", - пишет независимое интернет-издание EUobserver.
Молдавское информагентство IPN сообщило, что Молдова подключена к европейской платформе по закупкам природного газа, а также к диалогу с азербайджанской стороной. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отметил, что переговоры с азербайджанскими властями продолжаются, чтобы создать возможность закупки природного газа из Азербайджана.
Председатель парламента Игорь Гросу заверил граждан, что Молдова не останется без природного газа в разгар зимы.
"Газ у нас будет. Мы ведем активные переговоры с европейскими партнерами, с другими поставщиками. Конечно, мы продолжим переговоры и с "Газпромом" через "Молдовагаз". Но урок, который мы усвоили в октябре прошлого года, заключается в том, что нам необходимо диверсифицировать источники", - сказал Игорь Гросу в телеэфире.