Молдова планирует закупать азербайджанский газ

Молдова планирует экспортировать природный газ из Азербайджана.

Молдова планирует экспортировать природный газ из Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, парламент срочно принял в двух чтениях проект поддержки кредита ЕС в 300 млн евро для закупки газа. Альтернативный российскому энергоресурс Кишинев рассчитывает приобрести у Азербайджана и Румынии. С Баку переговоры только ведутся, а у Бухареста газохранилища заполнены на 49%.

Отмечается, что Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном об увеличении импорта природного газа и расширении его трубопровода и возможностей. Было объявлено о намерении ЕС импортировать из Азербайджана через Южный газовый коридор не менее 20 млрд куб. м газа в год к 2027 году в зависимости от коммерческой осуществимости и рыночного спроса.

"Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Европейский союз и потенциально в страны Западных Балкан для повышения диверсификации. Стороны рассчитывают на двустороннюю торговлю природным газом в объеме не менее 20 млрд кубометров ежегодно к 2027 году. Это повлечет за собой значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора", - пишет независимое интернет-издание EUobserver.

Молдавское информагентство IPN сообщило, что Молдова подключена к европейской платформе по закупкам природного газа, а также к диалогу с азербайджанской стороной. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отметил, что переговоры с азербайджанскими властями продолжаются, чтобы создать возможность закупки природного газа из Азербайджана.

Председатель парламента Игорь Гросу заверил граждан, что Молдова не останется без природного газа в разгар зимы.

"Газ у нас будет. Мы ведем активные переговоры с европейскими партнерами, с другими поставщиками. Конечно, мы продолжим переговоры и с "Газпромом" через "Молдовагаз". Но урок, который мы усвоили в октябре прошлого года, заключается в том, что нам необходимо диверсифицировать источники", - сказал Игорь Гросу в телеэфире.