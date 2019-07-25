Молдова готова покупать реверсный газ в Украине

Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду рассказала о том, что страна готова установить сделку с Украиной о покупке газа.

Как сообщает Report со ссылкой на 112.ua, на такие решения Молдова пойдет, если не сможет получать российский газ.

"Если Молдова не сможет получать российский газ в силу отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите, Кишинев готов покупать у Киева реверсный газ", - сказала М.Санду.

Она заявила, что сумма, которую тратят на газ от "Газпрома", равносильна сумме за украинский газ.

Премьер-министр также добавила, что если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца текущего года, это может обернуться для Молдовы экономическими проблемами.

Вместе с тем, правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии над имплементацией проекта газопровода "Яссы-Кишинев", но эти работы не будут завершены достаточно быстро.

Кишинев также работает над проектом взаимосочетания национальных электрических сетей и энергетических компаний с системой Европейского Союза через Румынию, но на это также потребуется определенное время.

По словам М.Санду, Молдова планирует создать альтернативы в энергетике в течение ближайших пяти лет.

Напомним, что ранее АО "Укртрансгаз" предложило Молдове использовать украинскую ГТС для транспортировки газа из стран Евросоюза в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова.