Молдова назвала объемы газа, которые хочет получить из Азербайджана

Молдове потребуется 300 млн кубометров природного газа в ближайшие два месяца.

Молдове потребуется 300 млн кубометров природного газа в ближайшие два месяца.

Как сообщает Report, об этом журналистам, находящимся с визитом в Баку, сообщила премьер-министр Молдовы Наталия Гаврилица.

По ее словам, в связи с энергоснабжением Молдовы рассматриваются как краткосрочные, так и долгосрочные решения.

Напомним, что строительство Трансадриатического газопровода (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу, было завершено в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из них 550 км пролегает через северную часть Греции, 215 км-через территорию Албании, 105 км-по дну Адриатического моря и 8 км-по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа по TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.