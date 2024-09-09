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Молдова направила в "Газпром" запрос о транзите газа в обход Украины

Молдова направила в "Газпром" запрос о транзите газа в обход Украины Власти Молдовы направили в "Газпром" запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через Украину.
Энергетика
9 сентября 2024 г. 23:47
Молдова направила в Газпром запрос о транзите газа в обход Украины

Власти Молдовы направили в "Газпром" запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через Украину.

Как передает Report, об этом сообщил глава министерства энергетики республики Виктор Парликов в эфире телеканала TV-8.

"Вызывает обеспокоенность ситуация на газокомпрессорной станции "Суджа", которую контролирует Украина. Пока нет предпосылок для прекращения поставок газа даже в случае истечения текущих контрактов или аварий на станции, но мы прорабатываем альтернативные маршруты поставки топлива. Сейчас ожидается ответ и проработка деталей, однако основной расчет делается на продолжение традиционных поставок", - сказал министр.

По его словам, власти республики и компания "Молдовагаз" уже направили запросы в "Газпром" для рассмотрения альтернативных маршрутов поставок газа в Молдову, включая транзит через Турцию. Парликов отметил, что транспортировка российского газа через Турцию удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки, что скажется на конечном тарифе для населения.

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